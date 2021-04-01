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أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم الصلاة في بنطال به ثقب صغير عند الركبة؟ الشيخ الخثلان يجيب
01/04/2021   8:26 ص

بالفيديو.. ما حكم الصلاة في بنطال به ثقب صغير عند الركبة؟ الشيخ الخثلان يجيب

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أكد أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، أنه لا يجوز أن يلبس المسلم سروالًا يكشف جزءًا من ركبتيه أثناء أداء الصلاة، لافتًا إلى أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة.

وأضاف، خلال رده على سؤال حول حكم الصلاة في بنطال به ثقب صغير عند الركبة، أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، مبينًا أن طائفة من أهل العلم ترى أنه بهذا اللباس قد انكشفت عورته، موضحًا أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة مع دخول الركبة والسرة في العورة. وفق “أخبار 24”.

ودعا الخثلان المسلمين إلى رفع مستوى الاهتمام بالصلاة، لأنها مقام عظيم، مشيرًا إلى أنه لا يليق أن يناجي المسلم ربه في الصلاة وهو يرتدي هذه الملابس.

بالفيديو.. ما حكم الصلاة في بنطال به ثقب صغير عند الركبة؟ الشيخ الخثلان يجيب

أخبار محلية
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