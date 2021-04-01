وثّق مقطع فيديو، لحظة العثور على المفقود مانع الیامي البالغ من العمر 15 عاماً، بعد تغيبه عدة أيام عن منزل أسرته بمدينة نجران.
وأظهر الفيديو، الفرق المعنية خلال عثورها على المفقود اليامي داخل أحد المباني تحت الإنشاء، وسط تقديم الإسعافات اللازمة له.
وكانت الجهات الأمنیة بمدينة نجران قد عثرت أمس (الأربعاء) بمشاركة فريق ليث الإغاثي، على المفقود مانع الیامي الذي يعاني من بعض المشاكل النفسية.
#عاجل #يحدث_الآن تم العثور على #مفقود_نجران أحمد الوايلي من قبل جمعية #ليث_للانقاذ
وهو بصحة جيدة والحمد لله تعالى #نجران_الان pic.twitter.com/WY6am3Ybgi
— جمعية ليث للإنقاذ والإغاثة (@laith_team) March 31, 2021
وفق “أخبار 24”.