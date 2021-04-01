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أخبار محلية > بالفيديو.. روبوت سعودي بذراعين يعزف النشيد الوطني ومقطوعات موسيقية
01/04/2021   2:21 م

بالفيديو.. روبوت سعودي بذراعين يعزف النشيد الوطني ومقطوعات موسيقية

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تمكن 3 شبان سعوديين من ابتكار روبوت قادر على عزف مقطوعات موسيقية على آلة البيانو، وقاموا باستعراضه على الجمهور في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

واستغرقت رحلة تصنيع هذا الروبوت من فريق “روبو هجر”، المكون من 3 مهندسين، نحو شهر ونصف الشهر فقط، ووفقا لبرنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية”، فقد تمكن الشبان من تصميمه وتصنيعه وبرمجته خلال تلك الفترة. وفق “أخبار 24”.

وأطلق الشباب على ابتكارهم اسم “مايسترو روبوت”، مع منحه ذراعين وأصابع تشبه التي لدى الإنسان، وجرى برمجته على أن يعزف النشيد الوطني للمملكة، وعدداً من المقطوعات الموسيقية.

بالفيديو.. روبوت سعودي بذراعين يعزف النشيد الوطني ومقطوعات موسيقية

أخبار محلية
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