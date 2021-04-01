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أخبار محلية > البنك المركزي يعلن أوقات عمل البنوك ونظام التحويلات السريعة في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى
01/04/2021   4:10 م

البنك المركزي يعلن أوقات عمل البنوك ونظام التحويلات السريعة في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

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كشف البنك المركزي السعودي، اليوم (الخميس)، عن أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل المالية خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدي الفطر والأَضحى.

وذكر أن البنوك ستعمل من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً، في حين ستعمل مراكز التحويل المالية من الساعة 9:30 صباحًا إلى 5:30 مساءً، وذلك في أيام شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بنهاية عمل يوم الإثنين 28 رمضان الموافق 10 مايو المقبل، وستستأنف البنوك عملها يوم الإثنين 5 شوال الموافق 17 مايو 2021، بينما ستبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية عمل يوم الخميس 5 من ذي الحجة الموافق 15 يوليو المقبل، على أن تستأنف البنوك عملها يوم الأحد 15 من ذي الحجة الموافق 25 يوليو المقبل.

ولفت إلى أن أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة خلال أيام عمل شهر رمضان ستكون من 10 صباحًا إلى 4 مساءً، وستبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية عمل يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو، على أن يتم استئناف العمل بالنظام يوم الأحد 4 شوال الموافق 16 مايو المقبل، بينما تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية عمل يوم الأحد 8 من ذي الحجة الموافق 18 يوليو، وسيعود للعمل في يوم الخميس 12 من ذي الحجة الموافق 22 يوليو 2021.

أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل المالية خلال أيام عمل شهر رمضان

أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل المالية خلال أيام عمل شهر رمضان

وفق “أخبار 24”.

البنك المركزي يعلن أوقات عمل البنوك ونظام التحويلات السريعة في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى

أخبار محلية
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