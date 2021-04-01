تطور جديد بشأن موقف “الحمدان” من المشاركة مع الهلال أمام الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن موقف لاعب الهلال عبد الله الحمدان، من المشاركة في مواجهة الاتحاد المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت التقارير وفقًا لصحيفة” اليوم” أن اللاعب يواصل برنامجه اللياقي المعد له مسبقاً في منزله، بعد أن وفرت إدارة الهلال للاعب جميع الأجهزة التي يحتاجها.
وأشارت إلى أن اللاعب تسلم برنامجاً لياقياً من الجهاز الفني لفريق الهلال، ويقوم بتنفيذه في الوقت الحالي.
وأكدت أن الحمدان سيخضع لمسحة طبية اليوم لتحديد موقفه من فيروس كورونا سواء بالتعافي أو استمرار إصابته، قبل العودة للتدريبات لمواجهة الاتحاد.