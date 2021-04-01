“الانضباط” تُغرم “أنمار الحائلي”

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي بدفع عشرين ألف ريال؛ لثبوت مخالفته لأحكام المادة (66) من لائحة الانضباط والأخلاق والمادة (23)، (17) من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت اللجنة، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم (الخميس)، إلى أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي دخل لأرض الملعب خلال مباراة فريقه أمام الرائد، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.
يُذكر أن مباراة الاتحاد والرائد قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الموافق 20 مارس الماضي ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.وفق “أخبار 24”.