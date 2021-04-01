عضو شرفي بـ”الفيصلي” يرصد مكافأة ضخمة للفوز على النصر

كشف الإعلامي الرياضي طارق سعد، اليوم (الخميس)، عن أن عضوا شرفيا في نادي الفيصلي رصد مكافأة ضخمة لكل لاعب في الفريق، وذلك في حال عبور النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال طارق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شرفي بنادي الفيصلي يرصد مكافأة قدرها 50 ألف ريال لكل لاعب في حال تجاوز النصر”.
ويستعد فريق الفيصلي لمواجهة نظيره النصر، يوم الأحد المقبل 4 أبريل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك، والفائز من مواجهة النصر والفيصلي، سيواجه المتأهل من لقاء الفتح والتعاون، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.