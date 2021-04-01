فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة “جندي” للرجال بعد غد

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي) للرجال.
وذكرت أن استقبال طلبات القبول سيكون اعتبارًا من بغد غدٍ (السبت) وحتى يوم الخميس المقبل، مشترطة على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
كما أوضحت عددًا من الشروط الأخرى منها أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.وفق “أخبار 24”.
واشترطت أيضا أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، أما بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، منوهة بأنه سيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.