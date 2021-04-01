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أخبار المناطق > “التجارة” تُشهر بمواطن و3 مُقيمين أدينوا بالتستر في تجارة الملابس بدومة الجندل
02/04/2021   2:37 ص

“التجارة” تُشهر بمواطن و3 مُقيمين أدينوا بالتستر في تجارة الملابس بدومة الجندل

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شهّرت وزارة التجارة، بمواطن وثلاثة مقيمين من الجنسيتين الأفغانية والهندية؛ بسبب إدانتهم بارتكاب جريمة تستر تجاري بنشاط تجارة المفروشات بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف.  

وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا، حكماً بتغريم المخالفين 260 ألف ريال، إلى جانب السجن لمدة شهر للمتستر، و6 أشهر للمتستر عليه الأول والثاني وأربعة أشهر للثالث.   

وشمل الحكم الصادر، إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.  وفق “أخبار 24”.

وأظهرت الأدلة في القضية، تجاوز حجم التعاملات المالية للمتستر عليهم مبلغ 2.7 مليون ريال خلال عام واحد، قبل أن تتم إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المُخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.  

“التجارة” تُشهر بمواطن و3 مُقيمين أدينوا بالتستر في تجارة الملابس بدومة الجندل

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