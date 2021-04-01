“كذبة أبريل”.. متى بدأت وما هي الأشهر في التاريخ؟

ينتظر كثيرون الأول من أبريل كل عام ليمارسوا هوايتهم المفضلة في المزاح، بإطلاق الإشاعات تحت اسم “كذبة أبريل”، بداعي المرح والفكاهة ولأغراض أخرى.
وبالرغم من أن يوم الأول من أبريل ليس يوم عطلة رسمية في أي بلد، فإنه يُحتفل به عالميًا منذ مئات السنين، حيث يطلق الكثيرون في هذا اليوم النكات والدعابة والأكاذيب، لذلك ينبغي على الجميع الحذر في هذا اليوم قدر المستطاع، فقد يحاول أحد الأقارب أو الأصدقاء أو الزملاء أو ربما مؤسسات استهدافك بكذبة أبريل.
يسمي الأوروبيون ضحايا ذلك اليوم بأغبياء كذبة أبريل، وفيه تشترك الصحف ووسائل الإعلام في نشر أخبار كاذبة أو تقارير غير صحيحة، وتوجد العديد من الروايات عن بداية “كذبة أبريل”.
تغيير التقويم الميلادي
يعتقد البعض أن هذه المناسبة بدأت عندما أُعلن عن تغيير بداية العام حسب التقويم الميلادي، حيث كان الناس في القرون الوسطى يحتفلون برأس السنة في 25 مارس، وحتى الأول من أبريل، ثم تغير رأس السنة على يد شارل التاسع في نهاية القرن السادس عشر، لاعتماد الأول من يناير، بداية للسنة ليصبح عرفًا سائدًا حتّى اليوم، وسخر البعض من أولئك الذين استمروا في التصديق بأن السنة ما زالت تبدأ في الأول من أبريل، وأصروا على الاحتفال بها.
مزحة القيصر
رواية أخرى تقول إن كذبة أبريل بدأت في روسيا عام 1719، عندما أشعل قيصر روسيا بطرس الأكبر النار في قبة مرتفعة بعد أن طلاها بالزفت والشمع، فظن الناس أنّ مدينتهم تحترق وفروا، وكان جنود القيصر حينها يوقفونهم قائلين: اليوم هو الأول من أبريل.
أشهر “كذبة أبريل”
1- السفينة إيفرجيفن تجنح مجددا
فاجأ برنامج ألماني شهير متابعيه بصورة لسفينة تحمل شعار شركة إيفرجرين “المالكة لإيفرجيفن” في قناة “كيل” الألمانية، وكتبت عليها “عالقة مرة أخرى.. سفينة الحاويات إيفرجيفن جانحة في منطقة برلين الحكومية”، في إشارة لما حدث للسفينة في قناة السويس.
وقالت الصفحة الرسمية للبرنامج على “فيسبوك” إنه تم تكليف وزير النقل الفيدرالي الألماني أندرياس شوير بإعادة السفينة لوضعها.
2- شعار فولكسفاجن
أعلن الفرع الأمريكي لشركة “فولكسفاجن” الألمانية للسيارات قبل يومين، تغيير اسمه إلى “فولتسفاجن أوف أمريكا” تأكيداً لتحوّله إلى السيارات الكهربائية، وعلى الرغم من اكتشاف الأمر أنه “كذبة أبريل”، فإن الواقعة تسببت في غضب الصحافة، خاصة بعد تلقيها تأكيدات رسمية سابقة بأن الأمر حقيقي، وشعرت وسائل الإعلام أنه تم استغلالها في الترويج لفولكسفاجن بشكل مضلل.
3- استحمام الأسود
يعتقد البعض أن أول كذبة في أبريل مسجلة كانت في عام 1698، حيث أُعلن في لندن عن عرض سنوي لغسل الأسود في برج لندن، مقابل دفع ثمن التذكرة، وبالفعل دفع العديد من الأشخاص ثمن التذاكر ولكن ذهبوا إلى البرج ولم يجدوا أسداً واحداً بانتظارهم.
4- أشجار السباغيتي
خدع برنامج إخباري على قناة “بي بي سي” البريطانية الجمهور في 1 أبريل عام 1957، بزعم أن المزارعين في سويسرا كانوا يزرعون محاصيل السباغيتي، وأظهر شريط فيديو صورًا للمزارعين السويسريين الذين يسحبون خيوطًا من السباغيتي من الأشجار، وكانت الصور خادعة، وأطلقت القناة تساؤلا حول كيفية زراعة السباغيتي، وأجابت أنه يمكن الحصول عليها بوضع غصن من السباغيتي في علبة من صلصلة الطماطم.
5- التلفاز الملون
في الأول من أبريل عام 1962، دعا التليفزيون السويدي خبيرًا تقنيًا لعرض إخباري لتوضيح كيف يمكن للمشاهدين تحويل تلفزيوناتهم الأبيض والأسود إلى أجهزة ملونة، وأجاب الخبير المخادع بسحب نايلون على شاشة التلفزيون وسيتلون.
6- شراء جرس الحرية
أعلنت سلسلة المطاعم الشهيرة “تاكو بيل”، عام 1996، عن شراء جرس الحرية، وكان الهدف من الخدعة الترويج لمطعمه، واتضح بعد ذلك أنها كذبة أبريل، ومنذ تلك اللحظة بدأت بعض الشركات تروج لبضائعها بطريقة تلفت الأنظار عن طريقة كذبة أبريل.
7- عرض الحمير
أعلنت إحدى الصحف الإنجليزية عام 1746 عن إقامة أكبر عرض للحمير، فتجمع الناس ولم يشاهدوا إلا أنفسهم.
8- غزو فضائي للأرض
صمم الملياردير ريتشارد برانسون في الأول من أبريل عام 1989م، منطاد هواء ساخن على شكل صحن فضائي، وقام باستئجار قزم متنكر على هيئة كائن فضائي ليُفزع الناس عند خروجه من الصحن، ومن أجل أن تبدو كذبته أكثر واقعية، زود المنطاد بأضواء تُومض بشدة كل 10 ثوان، ومع شروق الشمس، بدأ الناس بتناقل خبر مشاهدة صحن فضائي في سماء لندن!
9- طيور البطريق الطائرة
عرضت قناة “بي بي سي”، في الأول من أبريل عام 2008، لقطات مصورة لبطاريق تحلق في الجو، إلا أن الفيديو كان متحركا وغير حقيقي، وتم اكتشاف الخدعة.
وفق “أخبار 24”.