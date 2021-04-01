أول تعليق من السويكت عقب انتخابات النصر

حرص رئيس نادي السابق، صفوان السويكت، على دعم رئيس مجلس إدارة النادي الجديد، برئاسة مسلي آل معمر، في مهمته المقبلة عقب إعلان فوزه أمس (الخميس) بالتزكيه.
وكتب السويكت عبر “تويتر”: “أمنياتي القلبية وخالص دعواتي لأخي مسلي آل معمر وأعضاء مجلس إدارته بالتوفيق وتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير بمشيئة الله تعالى”.
ورد مسلي آل معمر على رسالة السويكت وكتب: ” تسلم يا دكتور .. ومشكور على كل ما قدمته من وقت وجهد”.
وكانت وزارة الرياضة، قد قررت حل مجلس إدارة النصر السابق، برئاسة صفوان السويكت، واجرت انتخابات نتج عنها فوز مسلي آل معمر برئاسة النادي. وفق “أخبار 24”.
أمنياتي القلبية وخالص دعواتي لأخي مسلي آل معمر وأعضاء مجلس إدارته بالتوفيق وتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير بمشيئة الله تعالى
— د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) April 1, 2021