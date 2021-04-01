نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > أول تعليق من السويكت عقب انتخابات النصر
02/04/2021   2:39 ص

أول تعليق من السويكت عقب انتخابات النصر

+ = -
521

حرص رئيس نادي السابق، صفوان السويكت، على دعم رئيس مجلس إدارة النادي الجديد، برئاسة مسلي آل معمر، في مهمته المقبلة عقب إعلان فوزه أمس (الخميس) بالتزكيه.

وكتب السويكت عبر “تويتر”: “أمنياتي القلبية وخالص دعواتي لأخي مسلي آل معمر وأعضاء مجلس إدارته بالتوفيق وتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير بمشيئة الله تعالى”.

ورد مسلي آل معمر على رسالة السويكت وكتب: ” تسلم يا دكتور .. ومشكور على كل ما قدمته من وقت وجهد”.

وكانت وزارة الرياضة، قد قررت حل مجلس إدارة النصر السابق، برئاسة صفوان السويكت، واجرت انتخابات نتج عنها فوز مسلي آل معمر برئاسة النادي. وفق “أخبار 24”.

أول تعليق من السويكت عقب انتخابات النصر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145500.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.