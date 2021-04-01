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أخبار محلية > حقيقة سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة
02/04/2021   2:38 ص

حقيقة سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة

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أوضحت شركة الربيع للمشروبات أن ما نشرته عن سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة، يأتي ضمن تفاعلها مع ترند “كذبة أبريل”.

وكانت الشركة نشرت، أمس الخميس، تغريدة قالت فيها إنه سيتم سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة، وإن آخر موعد للحصول على المنتج اليوم الخميس الموافق 1-4-2021م.

وأثارت التغريدة موجة تندر واسعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يأتي أبرزها وضع أحد المغردين صورا ومقاطع فيديو لأطفال تبكي بسبب الخبر، لترد الشركة على التغريدة التي كتبها بأن الأمر لا يعدو أن يكون كذبة أبريل. وفق “أخبار 24”.

حقيقة سحب منتج عصير برتقال الربيع من الأسواق بلا رجعة

أخبار محلية
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