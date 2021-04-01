“الاتصالات” تعلن تمكين الجيل الحديث من تقنيات “واي فاي” بالمملكة.. وتوفير أجهزة تدعمه خلال شهور

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تمكين الجيل الحديث من تقنيات الاتصال اللاسلكي عالي السرعة “واي فاي WiFi 6e” في المملكة.
وأصبحت المملكة في صدارة دول الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في إطلاق هذا الجيل التقني الحديث على كامل النطاق “6 جيجا هيرتز”، بعد توزيعها لمزيد من الترددات للاستخدام التجاري والمبتكر للاتصالات اللاسلكية.
ويمتاز الجيل الحديث بسرعة نقل بيانات تتجاوز 5 أضعاف الجيل الحالي من تقنيات الـ”واي فاي”، إلى جانب قدرات مضاعفة في استيعاب أعداد المستخدمين.
وأوضحت الهيئة، أنها تعمل مع المصنعين العالميين على تمكين توفير أجهزة تدعم تقنيات هذا الجيل الحديث من الـ “واي فاي” في الأسواق المحلية قبل نهاية العام الحالي 2021. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الجيل الحديث من تقنيات الـ “واي فاي” سينعكس على رفع سرعات الإنترنت، واستيعاب أعداد مضاعفة من مستخدمي تقنيات الـ “واي فاي” في المنازل والأماكن العامة مثل المطارات والمجمعات التجارية وغيرها، لتتجاوز 5 أضعاف.
فيديو | كأولى دول الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.. #هيئة_الاتصالات تعلن تمكين الجيل الحديث من تقنيات الاتصال اللاسلكي #الإخبارية pic.twitter.com/ROKuC7U1Iz
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 1, 2021