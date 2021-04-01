بالفيديو.. “الزعاق”: موسم الأمطار الصيفية سيستمر طوال شهر رمضان

توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن يستمر موسم هطول الأمطار الصيفية طوال شهر رمضان للعام الجاري.
وأوضح الزعاق، أن تلك الأمطار تسمى “أمطار السماك” وتعتبر من أهم الفترات للربيع الصيفي، مشيراً إلى أن أهل الشام يقولون عن تلك الأمطار “مطرة نيسان تحيي الأرض والإنسان”.
ولفت إلى أن شهر أبريل هو أحد الأربعة شهور التي تتكون من 30 يوماً، وفيه موسم تفتح به جميع أنواع الزهور والورود، مبيناً أن الشهر تزداد فيه أيضاً حدة التقلبات الجوية في البلدان العربية والخليج على وجه الخصوص. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن شهر أبريل يشهد موجات غبار متتالية وأمطاراً غزيرة، وهي أمطار لها أهمية بالغة للربيع الصيفي.
موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر #رمضان
وهي أمطار السماك وتعتبر من أهم الفترات للربيع الصيفي
والشوام يقولون (مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان) وأهلنا يقولون (يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية)
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— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) April 1, 2021