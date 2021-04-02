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أخبار محلية > تنبيهات بغبار وأتربة بعدة مناطق خلال الساعات المقبلة.. وارتفاع للأمواج بعدد من المدن الساحلية
02/04/2021   12:38 م

تنبيهات بغبار وأتربة بعدة مناطق خلال الساعات المقبلة.. وارتفاع للأمواج بعدد من المدن الساحلية

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أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد اليوم (الجمعة)، عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة في عدد من المناطق، خلال الساعات المقبلة.  

وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الشرقية والجوف وحائل والحدود الشمالية، ستشهد رياحاً سطحية نشطة مثيرة للغبار والأتربة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.  

وأضاف أن الأجزاء الساحلية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية مع ارتفاع للأمواج، وذلك بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات بغبار وأتربة بعدة مناطق خلال الساعات المقبلة.. وارتفاع للأمواج بعدد من المدن الساحلية

أخبار محلية
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