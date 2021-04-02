يقدم مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، خدمة هي الأولى من نوعها في مطارات المملكة، متمثلة في خدمة تشغيل ناقل الركاب الآلي، التي تهدف إلى تسهيل نقل حركة المسافرين داخل الصالة رقم (1) من منطقة إنهاء إجراءات السفر إلى منطقة صالات السفر الدولية والعكس.
ويضم ناقل الركاب الآلي (APM) محطتين، ومسارين، يعمل بهما 10 عربات، ويبلغ طول مسار ناقل الركاب الآلي 750 مترا بين المحطتين، وبطاقة استيعابية تصل إلى 4000 مسافر في الساعة، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل عربة 67 راكباً، وتصل المدة الزمنية للرحلة بين المحطتين 47 ثانية، بمدة انتظار للمسافر تصل كحد أقصى إلى 170 ثانية.
ويحتوي ناقل الركاب الآلي على جميع الأنظمة الموجودة بصالات المطار؛ كنظم المعلومات، ونظام التكييف، والإذاعة، كما اشتملت جميع العربات على مختلف أنظمة الإنذار ضد الحريق ومخارج الطوارئ بما يضمن سلامة وأمان الركاب بالعربات والمحطات وعلى طول مساراته.
ويتسم المطار الجديد عبر مرافقه المختلفة بالشمولية والتجهيزات والتقنيات الحديثة المتطورة، ويأتي في مقدمتها مجمع الصالات الذي يحتل مساحة تقدر بـ 810 آلاف متر مربع، تتيح لجميع الناقلات الجوية العمل تحت سقف واحد، ويضم 46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية، بعضها يستوعب الطائرات العملاقة مثل A380، وترتبط هذه البوابات بـ94 جسراً متحركاً تخدم 70 طائرة في آن واحد، ما يساعد على تحقيق المرونة التشغيلية وتحسين العمليات التشغيلية داخل الصالة.
وفق “أخبار 24”.