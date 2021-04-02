بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب زيادة أعراض القولون في رمضان.. ويوجه نصائح

عدّد استشاري في الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية الدكتور رشيد الخياري، أسباب زيادة أعراض القولون خلال شهر رمضان، مقدماً عدة نصائح لتجنب ذلك.
وأوضح الخياري خلال برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن أسباب زيادة أعراض القولون تتضمن تغير وقت الطعام ونوعيته، وقلة ممارسة الرياضة، والنوم بعد تناول السحور مباشرة.
ونصح الخياري، باتباع قاعدة الثلث من خلال تنظيم الطعام بالمعدة لتجنب آلام القولون، وكذلك الابتعاد عن خلط الطعام أو تناوله بسرعة، مع تقسيم الطعام على عدة وجبات، وزيادة شرب السوائل بعد الإفطار. وفق “أخبار 24”.
#صباح_السعودية | تغيّر موعد الأكل ونوعية الطعام في شهر #رمضان تزيد من أعراض القولون.
د. رشيد الخياري – استشاري الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية. @Ralkhiari pic.twitter.com/9XnfP954SE
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) April 1, 2021