“الحصيني”: أجواء الرياض تتأثر بكتلة هوائية غداً.. وأمطار اليوم على تلك المناطق

توقع الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تتأثر أجواء العاصمة الرياض غداً (السبت)، بتسرب كتلة هوائية أصلها قطبي باتجاه مناطق المملكة.
وأوضح الحصيني، أن الأجواء ستكون باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً خلال مرور تلك الكتلة، مبيناً أنه سيصاحبها رياح نشطة مُثيرة للأتربة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من الباحة وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولفت إلى أن كتلة الهواء سيصل تأثيرها يوم (الأحد) إلى جنوب منطقة الرياض وجنوب الشرقية ونجران، مبيناً أن الفرصة مواتية لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم (الجمعة) على القصيم وحائل والباحة وجازان ومكة والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.