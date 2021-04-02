نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البيئة” تحذر من منتجات دواجن محلية بالأسواق غير مطابقة للمواصفات
02/04/2021   12:39 م

“البيئة” تحذر من منتجات دواجن محلية بالأسواق غير مطابقة للمواصفات

+ = -
820

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من وجود منتجات دواجن محلية بالأسواق (لحوم، وبيض) غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.

وذكرت الوزارة في خطاب موجه لمجلس الغرف التجارية أن هذه المنتجات تؤدي للإضرار بالمستهلكين وبالمشاريع الإنتاجية المرخصة والمستوفية للاشتراطات والملتزمة بالأنظمة والتعليمات، مطالبة وفقاً لصحيفة “الوطن” أصحاب الأعمال بعدم بيع أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأبانت أن المنتجات المعنية مخالفة للمواصفة القياسية لبيض الدجاج رقم (GSO 1002/2014) والمواصفة القياسية للدجاج المبرد رقم (GSO 322/2016) والمواصفات الأخرى المرتبطة بها. وفق “أخبار 24”.

وشددت على ضرورة أن تحمل عبوات التغليف عناوين المزارع المنتجة، وأرقام تراخيصها الصادرة من الوزارة، ومراكز التعبئة، وبيانات جودة وتصنيف ومصدر هذه المنتجات، والبيانات الأخرى المنصوص عليها في المواصفات.

“البيئة” تحذر من منتجات دواجن محلية بالأسواق غير مطابقة للمواصفات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145548.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.