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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم مَن أفطر أياماً لا يعلم عددها في رمضان وتاب عن ذلك
02/04/2021   12:38 م

بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم مَن أفطر أياماً لا يعلم عددها في رمضان وتاب عن ذلك

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، حكم من أفطر متعمداً أياماً لا يتذكر عددها بنهار رمضان، قبل أن يُقبل على التوبة إلى الله عز وجل.   

وقال الشثري خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجب على مَن يقع في ذلك أن يصوم الأيام التي أفطر فيها، كما أن عليه أن يحتاط فيصوم الأيام الأكثر في حال التشكك بين أعداد تلك الأيام.   

وأضاف أن صيام أكثر عدد من الأيام المشكوك في رقمها يكون أدعى بأن يقبل الله من الشخص، ناصحاً مَن يرتكب هذا الأمر بالإكثار من ذكر الله والنوافل؛ كون كثرة النوافل يعوض النقص الحاصل من الفرائض. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم مَن أفطر أياماً لا يعلم عددها في رمضان وتاب عن ذلك

أخبار محلية
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