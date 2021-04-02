ما حقيقة اعتزال مساعد الدوسري لعبة “فيفا” الإلكترونية؟

نشر مساعد الدوسري محترف لعبة “فيفا” الإلكترونية، تغريدة أعلن خلالها اعتزاله اللعبة كمحترف، معبراً عن تقديره لكل الدعم الذي حظي به خلال الفترة الماضية.
وقال الدوسري على حسابه في “تويتر”، إنه بعد مناقشات عديدة مع فريقه والرعاة الخاصين به، قرر اعتزال لعبة FIFA كلاعب محترف، مضيفاً: “سامحوني على القصور وشاكر لكم ومقدر كل الدعم الذي حظيت به وأسأل الله التوفيق في مسيرتي المقبلة”.
ولقي هذا الإعلان صدى واسعًا في أوساط لاعبي ومشجعي لعبة “فيفا” الذين أبدوا صدمتهم لهذا الإعلان، غير أن الدوسري عاد ونشر تغريدات أخرى موضحة: “وين رايح بس تونا ما بدينا.. باقي لنا مسيرة مع الذهب.. كذبة أبريل.. ما زلت سأكون هناك لأتيح لكم الاستمتاع”.
يذكر أن الدوسري، المعروف كذلك بـ(MSDossary7)، حقق العديد من الإنجازات في عالم الرياضات الإلكترونية، حيث فاز في النهائي الكبير لكأس العالم الإلكترونية للعبة، وأحرز جائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية للعام 2018. وفق “أخبار 24”.
كما فاز 3 مرات بكأس “فوت” للأبطال، وهو أول سعودي يفوز في الدوري الإلكتروني، وهو أول شخص على الإطلاق في تاريخ لعبة “فيفا” يحرز بطولة العالم للـ”إكس بوكس” بشكل متتالٍ، كما يعتبر أحد أكثر لاعبي “فيفا” متابعة ومشاهدة في العالم.