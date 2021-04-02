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أخبار محلية > طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق والدمام الأعلى في درجات الحرارة
02/04/2021   10:19 م

طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق والدمام الأعلى في درجات الحرارة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.

كما يمكن أن تكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحَب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتسجل الدمام أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة 42 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 5 درجات. وفق “أخبار 24”.

طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق والدمام الأعلى في درجات الحرارة

أخبار محلية
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