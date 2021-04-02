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أخبار محلية > “الغذاء والدواء” تحذر من زيادة جرعة “باراسيتامول” للأطفال وتحدد المعايير
02/04/2021   10:19 م

“الغذاء والدواء” تحذر من زيادة جرعة “باراسيتامول” للأطفال وتحدد المعايير

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك عدة عوامل تحدد جرعة باراسيتامول المُعطاة للطفل، محذرة من إعطائه جرعة زائدة من الدواء.

وقالت إنه لتفادي الجرعة الزائدة من الباراسيتامول للطفل وعند استخدامه دون وصفة طبية يُفضل سؤال الصيدلي عن الجرعة المناسبة وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد ومدة استخدام الدواء، مشيرة إلى أن جرعات الدواء تختلف من طفل لآخر بناء على وزن الطفل وتركيز الدواء.

ونبهت إلى ضرورة عدم تقريب الجرعة إلى أخرى أكثر من المدة المحددة، وألا تُستخدم ملعقة طعام عند إعطاء الدواء للطفل، كما وضعت حاسبة على موقعها تتيح وضع الوزن بالكيلوغرام، وتركيز الباراسيتامول، فتظهر الجرعة المناسبة للطفل.

"الغذاء والدواء" تحذر من زيادة جرعة "باراسيتامول" للأطفال وتحدد المعايير

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تحذر من زيادة جرعة “باراسيتامول” للأطفال وتحدد المعايير

أخبار محلية
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