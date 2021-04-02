الملاحة الجوية السعودية تحقق المركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة

فازت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بالمركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة التي طرحتها المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بعد منافسة مع عدد كبير من الشركات في العالم.
وأصبحت الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القائمة النهائية لأفضل المشاركات العالمية على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.
ويعزز هذا الفوز مكانة الشركة بوصفها أحد رواد صناعة الطيران إقليمياً ودولياً، فيما يعكس أيضاً المكانة المهمة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في المملكة عالمياً. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على شهادة الأيزو عن أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظامي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران، وأنهت مؤخراً مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار خليج نيوم، في إنجاز فريد، خلال 77 يوماً فقط.