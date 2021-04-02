نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النيابة العامة”: التحقيق مع تنظيم عصابي يستدرج الشباب إلى شقة ويبتزهم بعد تصويرهم في أوضاع مخلة
02/04/2021   10:17 م

“النيابة العامة”: التحقيق مع تنظيم عصابي يستدرج الشباب إلى شقة ويبتزهم بعد تصويرهم في أوضاع مخلة

+ = -
976

أعلنت النيابة العامة اليوم (الجمعة) أنها تحقق مع تنظيم عصابي مكون من 3 متهمين يقوم بسرقة وابتزاز الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة أن تحقيقات دائرة التحقيق في جرائم الإعتداء على العرض والأخلاق أسفرت عن توجيه الاتهام لأفراد العصابة الذين ارتكبوا جرائم اعتداء على العرض والأخلاق، وأعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية.

وأضافت أن المتهمين استدرجوا عدداً من الشباب لشقة معدة بغرض سرقتهم وابتزازهم بعد تصويرهم في أوضاع مشينة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم وتمت المصادقة شرعاً على اعترافاتهم في القضية، وسيطالب الادعاء العام بالعقوبات المغلظة والمشددة بحقهم.

“النيابة العامة”: التحقيق مع تنظيم عصابي يستدرج الشباب إلى شقة ويبتزهم بعد تصويرهم في أوضاع مخلة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145594.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.