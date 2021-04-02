“النيابة العامة”: التحقيق مع تنظيم عصابي يستدرج الشباب إلى شقة ويبتزهم بعد تصويرهم في أوضاع مخلة

أعلنت النيابة العامة اليوم (الجمعة) أنها تحقق مع تنظيم عصابي مكون من 3 متهمين يقوم بسرقة وابتزاز الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النيابة العامة أن تحقيقات دائرة التحقيق في جرائم الإعتداء على العرض والأخلاق أسفرت عن توجيه الاتهام لأفراد العصابة الذين ارتكبوا جرائم اعتداء على العرض والأخلاق، وأعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية.
وأضافت أن المتهمين استدرجوا عدداً من الشباب لشقة معدة بغرض سرقتهم وابتزازهم بعد تصويرهم في أوضاع مشينة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم وتمت المصادقة شرعاً على اعترافاتهم في القضية، وسيطالب الادعاء العام بالعقوبات المغلظة والمشددة بحقهم.