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أخبار محلية > تحديد مواعيد إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم
02/04/2021   10:17 م

تحديد مواعيد إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الجمعة)، مواعيد بداية إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة، وإدارات التعليم، ومكاتب التعليم.

وأوضحت أن إجازة شاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة، وفي إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%، تكون إجازاتهم الاعتيادية 36 يوماً في السنة ويحق لهم الاحتفاظ بجزء منها وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأبانت أن شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات ومكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني على 60%، ومديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم، تبدأ إجازتهم بنهاية دوام الخميس 24 /9 الموافق 6 مايو 2021 بعد إنهاء جميع أعمال العام الدراسي، وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1443هـ. وفق “أخبار 24”.

تحديد مواعيد إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم

أخبار محلية
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