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أخبار محلية > ضربه بكرسي الصلاة.. مواطن يروي تفاصيل مساهمته في السيطرة على حامل السكين بالحرم المكي
02/04/2021   10:22 م

ضربه بكرسي الصلاة.. مواطن يروي تفاصيل مساهمته في السيطرة على حامل السكين بالحرم المكي

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روى مواطن يعمل حارس أمن تفاصيل ضربه الشخص الذي تم القبض عليه في الحرم المكي وهو يردد عبارات مؤيدة لجماعة إرهابية بالكرسي والسيطرة عليه.

وأوضح أحمد العسيري أنه بعدما شاهد الشخص يحمل سكيناً ويردد الشعارات المخالفة، لم يتمالك نفسه، وانهال عليه بالضرب عن طريق كرسي صلاة وجده أمامه.

وبيّن أنه ركز الضرب على اليد التي يحمل فيها الجاني السلاح الأبيض، مضيفاً أن موقفه كان دفاعاً عن بيت الله الحرام والوطن.

وأشار إلى أن رجال الأمن بالحرم تعاملوا مع الجاني بكفاءة عالية، وتمكنوا من القبض عليه في وقت قياسي، قبل أن يصيب أحدا من المعتمرين والزوار. وفق “أخبار 24”.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت أمس أن قوة أمن الحرم المكي الشريف ضبطت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام، ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية.

ضربه بكرسي الصلاة.. مواطن يروي تفاصيل مساهمته في السيطرة على حامل السكين بالحرم المكي

أخبار محلية
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