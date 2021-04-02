القبض على مقيم سرق تجهيزات من مدارس شقراء والمزاحمية بـ 120 ألف ريال

أعلنت شرطة منطقة الرياض أن الجهات الأمنية في محافظة شقراء تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من جرائم السرقة بمدارس محافظتي شقراء والمزاحمية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه تم استرداد مسروقات قُدرت بـ 120 ألف ريال من المتهم، عبارة عن تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية سُرقت من مدارس المحافظتين.
وأضاف أنه تم ضبط المركبة المستخدمة في السرقات، كما ضُبط بحوزة المتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.