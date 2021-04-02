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أخبار المناطق > القبض على مقيم سرق تجهيزات من مدارس شقراء والمزاحمية بـ 120 ألف ريال
02/04/2021   10:22 م

القبض على مقيم سرق تجهيزات من مدارس شقراء والمزاحمية بـ 120 ألف ريال

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أعلنت شرطة منطقة الرياض أن الجهات الأمنية في محافظة شقراء تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية المصرية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من جرائم السرقة بمدارس محافظتي شقراء والمزاحمية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه تم استرداد مسروقات قُدرت بـ 120 ألف ريال من المتهم، عبارة عن تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية سُرقت من مدارس المحافظتين.

وأضاف أنه تم ضبط المركبة المستخدمة في السرقات، كما ضُبط بحوزة المتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مقيم سرق تجهيزات من مدارس شقراء والمزاحمية بـ 120 ألف ريال

وفق “أخبار 24”.

القبض على مقيم سرق تجهيزات من مدارس شقراء والمزاحمية بـ 120 ألف ريال

أخبار المناطق
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