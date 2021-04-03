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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: نواجه التسول بأنظمة عديدة.. وهذا ما يحدث للمتسولين بعد القبض عليهم
03/04/2021   5:56 م

“الموارد البشرية”: نواجه التسول بأنظمة عديدة.. وهذا ما يحدث للمتسولين بعد القبض عليهم

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كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي، أحمد الحديثي، طرق وآليات مواجهة ظاهرة التسول في شهر رمضان.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “MBC في أسبوع”، أن هناك تكاتفا مع الجهات ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة، والتعامل مع الفئات العاملة في هذا المجال، سواء من مخالفي نظام الإقامة أو السعوديين الذين يمتهنون هذا النشاط.

وأشار إلى أن السعوديين الذين تكرر تسجيل بياناتهم في التسول يخضعون لدراسة أنظمة الحالة الاجتماعية وتحديد مستحقي الضمان الاجتماعي وغيرها من وسائل الدعم.

وأكد أنه يجري في الوقت الحالي دراسة نظام لتجريم التسول، وهو ما سيسهم في انخفاض مستويات هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل بعدد من الأنظمة لمواجهتها في الوقت الحالي، ومنها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، بالإضافة إلى أنظمة الاتجار بالأشخاص. وفق “أخبار 24”.

وذكر الحديثي أنه بعد إلقاء القبض على المتسولين، يتم وضع الأطفال منهم في الوزارة، والتواصل مع بلدان مخالفي نظام الإقامة من المتسولين المقبوض عليهم من خلال المديرية العامة للجوازات، ثم ترحيلهم إلى بلادهم.

“الموارد البشرية”: نواجه التسول بأنظمة عديدة.. وهذا ما يحدث للمتسولين بعد القبض عليهم

أخبار محلية
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