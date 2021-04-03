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أخبار المناطق > “الشؤون الإسلامية” تغلق 13 مسجداً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين
03/04/2021   5:56 م

“الشؤون الإسلامية” تغلق 13 مسجداً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أنه بهذا يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 55 يوماً إلى 454 مسجداً، تم فتح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة خمسة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجداً: سبعة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

“الشؤون الإسلامية” تغلق 13 مسجداً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

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