اعتباراً من رمضان.. تلقي اللقاح شرط لدخول موظفي الحرمين لمقار عملهم

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن السديس، اعتماد اشتراط تلقي اللقاح “محصن” لدخول الموظفين والعاملين الحرمين الشريفين ومبنى الرئاسة والوكالة اعتباراً من غرة رمضان المبارك.
وشدد على أهمية تلقي اللقاح لجميع العاملين في الرئاسة والوكالة، ما يضمن سلامة الجميع وسلامة القاصدين والزوار، ويعين على القضاء على تفشي فيروس “كورونا” “كوفيد19” وانحساره.
وأشار إلى أن الدولة لم تألُ جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، وتوفير اللقاح بشكل مجاني، لضمان سلامة الأنفس والحفاظ عليها. وفق “أخبار 24”.