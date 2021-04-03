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أخبار المناطق > زاهي حواس: موكب المومياوات يبدأ بسقنن رع وينتهي برمسيس التاسع وأرحب بمشاركة الجميع في الحدث
03/04/2021   5:56 م

زاهي حواس: موكب المومياوات يبدأ بسقنن رع وينتهي برمسيس التاسع وأرحب بمشاركة الجميع في الحدث

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قال وزير الآثار المصري الأسبق، الدكتور زاهي حواس، إنه لا يرى رمزية لموعد نقل المومياوات مساء اليوم (السبت) بعد غروب الشمس، سوى اختيار الوقت الأمثل لإبراز جمال العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف حواس في تصريحات خاصة لـ “أخبار24″، أن نقل المومياوات إلى متحف الحضارة هو أمر عظيم، خاصة مع تجهيز المتحف بأحدث التقنيات، واعتباره من أفضل المتاحف عالميًا.

وأشار إلى أن تصريحات بعض الأثريين بشأن نقل بعض المومياوات إلى الأقصر، أو المتحف الكبير غير ممكنة، متسائلًا عن الكيفية التي سيتم بها نقل المومياوات إلى الأقصر (تبعد عن العاصمة المصرية القاهرة أكثر من 645 كيلومترًا) دون الإضرار بها.

وتابع، أنه يرحب بمشاركة الجميع في هذا الحدث خاصة إذا كانوا من الفنانين الذين يعملون في مصر ويحبونها، كالتونسية المصرية هند صبري، لافتًا إلى أن مصر سيراها العالم أجمع اليوم.

وذكر، أن الموكب سيرتب من الأقدم إلى الأحدث، وسيبدأ بملوك الأسرة الـ17، الملك سقنن رع، وينتهي بملوك الأسرة الـ20، ومومياء الملك رمسيس التاسع.

زاهي حواس: موكب المومياوات يبدأ بسقنن رع وينتهي برمسيس التاسع وأرحب بمشاركة الجميع في الحدث

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