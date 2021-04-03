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نشرت وزارة الحرس الوطني صورة عمرها 46 عاماً، لمجموعة من منسوبيها أثناء حفل تخريج الدفعة الثانية من المدارس العسكرية والفنية.
وأوضحت الوزارة أن الصورة تعود لعام 1396هــ، ويظهر فيها عدد من جنود الحرس الوطني خلال حفل التخرج.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج