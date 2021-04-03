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عام > بالفيديو.. الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران
03/04/2021   5:55 م

بالفيديو.. الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران

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دشنت قوة الأفواج الأمنية، مقر سرايا مهام الأفواج الأمنية الميدانية في الحصينية، ومركز الأفواج الأمنية في بئر عسكر بمنطقة نجران، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن الدكتور فهد القحطاني.

وتساعد دوريات الأفواج الأمنية المدرّبة على مراقبة المسالك والدروب الوعرة بالمناطق الجبلية والأودية السحيقة، في التصدّي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة والتسلل غير المشروع عبر الحدود.

وإلى جانب مساندتها الجهات الأمنية في تسيير الدوريات وإقامة مراكز الضبط الأمني، تساهم “الأفواج الأمنية” في ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران

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