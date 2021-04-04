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أخبار محلية > بالفيديو.. شاب يتخلص من السمنة ويفقد 115 كيلوجراماً من وزنه.. وهذه قصته
04/04/2021   6:55 ص

بالفيديو.. شاب يتخلص من السمنة ويفقد 115 كيلوجراماً من وزنه.. وهذه قصته

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كشف شاب عن رحلته مع خسارة قرابة 115 كيلوجراماً من وزنه، بعد زيادة معاناته مع السمنة ووصول وزنه إلى 200 كيلوجرام.  

وأوضح الشاب محمد بشير في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن أزمته مع السمنة استمرت 15 عاماً زاد فيها وزنه إلى نحو 200 كيلوجرام، قبل أن يُقرر التخلص من الوزن الزائد.   

ولفت إلى أنه أجرى عملية تكميم ومن ثم مارس التمارين الرياضية ليفقد على إثرها 115 كيلوجراماً ويصل وزنه إلى 85 كيلوجراماً، موضحاً أن كل شيء في حياته تغير من عادات يومية وصحية وغير ذلك. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. شاب يتخلص من السمنة ويفقد 115 كيلوجراماً من وزنه.. وهذه قصته

أخبار محلية
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