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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في إمكانية فتح المطاعم بنهار رمضان
04/04/2021   6:55 ص

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في إمكانية فتح المطاعم بنهار رمضان

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اتفق مواطنون ومواطنات على إمكانية السماح بفتح المطاعم في نهار شهر رمضان؛ لاستقبال المُقيمين من غير المسلمين والسياح، وكذلك من لديهم أعذار تعفيهم من الصيام.   

 وأوضحوا في تقرير لقناة “الإخبارية”، أنه يجب الحرص على تطبيق هذا الأمر في ظل وجود السياح، وعدم وجود سبب لحرمان المُقيمين من غير المسلمين من تقديم الطعام لهم بالمطاعم.   

واستحسن بعض المواطنين السماح بذلك بشكل محدود في عدد من المطاعم بالمناطق، وليس كل المطاعم، فيما كان هناك رأي معارض لذلك الشيء مراعاة لمشاعر الصائمين، وأن الأفضل لهؤلاء تناول الطعام في المنزل. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في إمكانية فتح المطاعم بنهار رمضان

أخبار محلية
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