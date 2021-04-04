كيف تتعامل مع المُصاب بنوبة صرع؟.. هيئة “الهلال الأحمر” توضح

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، طريقة التعامل مع مَن يتعرض للإصابة بنوبة صرع، وماذا يجب فعله في حال تكرار النوبة.
وبيّنت الهيئة، أنه يجب التعامل مع المُصاب بتلك الحالة بهدوء، مع وضع شيء لين ومستوٍ تحت رأسه، وإبعاد الآلات الحادة كالنظارة والمفاتيح وأواني الزجاج عنه.
ولفتت إلى أن خطوات التعامل مع المُصاب بالصرع تشمل أيضاً نزع ملابسه الضيقة أو فتح أزرار ثوبه، وتحريكه ليستلقى على جانبه، مع عدم وضع شيء داخل فمه أو رش الماء عليه. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن حالة المُصاب إذا لم تتحسن واستمرت النوبة أكثر من 5 دقائق، وتكررت نوبة الصرع مباشرة بعد النوبة الأولى، ولم يستطع التنفس بشكل طبيعي بعدها أو تعرض لأذى من أي جسم حاد أو نتيجة سقوطه، فيجب طلب الإسعاف فوراً.