بالفيديو.. “الأمن العام” في أسبوع: الإطاحة بلصوص ومروجي مخدرات ومواطن دهس آخر

وجهت قوات الأمن العام في مناطق المملكة ضربات ناجحة، وألقت القبض على عدد من المتورطين في سرقة معدات، وترويج مواد مخدرة، وانتحال صفة رجال أمن.
وشملت عمليات القبض:
– 4 مخالفين من الجنسية الباكستانية سرقوا معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من عدة مواقع قيد الإنشاء وتاجروا بها، بقيمة 325 ألف ريال، بالرياض.
– 3 مواطنين سرقوا مركبات واستخدموها في جرائم سلب منتحلين صفة رجال أمن، والسطو على الاستراحات بالرياض.
– مواطنين امتهنا سرقة عملاء البنوك عبر وضع أداة حديدية في مخرج النقود، تمنع خروجها، بعد سحبها من قبل العملاء، وسرقة المبلغ بعد مغادرة العميل في أبها.
– مواطناً اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف شخصي بينهما، في الرياض.
– شخصاً يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية في حرم المسجد الحرام.
– مقيماً من الجنسية المصرية ارتكب عددا من الجرائم تمثلت في ارتكاب سرقات لتجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس في محافظتي المزاحمية وشقراء.
– 3 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية قاموا بسرقة عدد 14 بطارية شحن خاصة بأبراج شركة الاتصالات، بالمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
– مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية يقومان بترويج مواد مخدرة، في أحد الأحياء الشعبية بجدة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/pzG0dYGa4F
— الأمن العام (@security_gov) April 3, 2021