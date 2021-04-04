أشخاص يحتالون على الطلاب لحل اختباراتهم عن بُعد مقابل أموال.. تعرف على القصة

كشف عدد من الطلاب عن تعرضهم لعمليات احتيال إلكتروني من قبل أشخاص يتحصلون على أموال منهم، مقابل حل الواجبات والاختبارات المدرسية نيابةً عنهم.
وتشير التفاصيل إلى أن مُحتالين من الداخل والخارج استغلوا الدراسة عن بُعد، وعرضوا على الطلاب حل الاختبارات والواجبات لهم مقابل مبلغ مادي يبدأ من 100 ريال.
ويستقبل المحتالون المبالغ المالية التي يحولها لهم الأفراد على حسابات بنكية داخلية وخارجية ليست بأسمائهم، تحسباً لرفع شكاوى للجهات المعنية ضدهم.
وقالت مصادر وفقاً لـ “الوطن”، إن بعض الطلاب يخشون تقديم بلاغات بشأن تلك الوقائع خوفاً من المساءلة، مبينةً أن طلاباً تداولوا عبر مواقع التواصل قائمة بـ 49 رقماً لأشخاص احتالوا على الطلبة.
وأوضح المحامي أحمد السيف، أن تلك الوقائع تُعد جرائم غسل أموال، وذلك بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، مبيناً أن المتورطين بها أشخاص من داخل وخارج المملكة ومن جنسيات مختلفة.