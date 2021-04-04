“الأرصاد”: أتربة مثارة وغبار على 8 مناطق خلال الساعات المقبلة

أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن 8 مناطق ستتأثر بغبار وأتربة.
وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير ونجران وجازان والباحة، ستشهد رياحاً سطحية نشطة مثيرة للغبار والأتربة، مع تدنٍ أو شبه انعدام في مدى الرؤية.
وأشار إلى أن بداية الحالة ستكون من الساعة السابعة من صباح اليوم (الأحد)، وتستمر حتى الفترة ما بين الساعة الواحدة ظهراً وحتى التاسعة مساءً حسب كل منطقة . وفق “أخبار 24”.