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أخبار محلية > والد الشاب “متعب” يرد على اتهامه بسوء معاملته وحرمانه من التعليم.. ووالدته وشقيقته تُعلقان
04/04/2021   6:58 ص

والد الشاب “متعب” يرد على اتهامه بسوء معاملته وحرمانه من التعليم.. ووالدته وشقيقته تُعلقان

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رد والد الشاب متعب الذي اشتكى من تعرضه للتعنيف من قبله وإجباره على العيش في حظيرة دجاج وحرمانه من التعليم، على نجله، مشيراً إلى أن ما ذكره غير صحيح وأنه لم يُقصر معه.   

وأضاف أنه بحث لنجله عن عمل في إحدى الشركات لكنه لم يستمر، كما سجل له في دورة عسكرية بعد رمضان، مبيناً أن سبب عدم عيش نجله معه في منزله هو خوفه من تجمع أصدقائه فيه، خاصة أنه متزوج.    

ولفت وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن جهة الحماية البشرية تواصلت معه بشأن مكان عيش ابنه وقاموا بزيارة الموقع للتأكد من صلاحية المكان للعيش، مشيراً إلى أن المكان في الأصل استراحة مهيأة للعيش وكان يسكنه عم متعب.    

بدورها أوضحت والدة الشاب أنها قررت الانفصال عن زوجها قبل 6 سنوات، مشيرةً إلى أن نجلها كان يتواصل معها هاتفياً ويشتكي من عيشه بمكان مُعد لحظيرة دجاج.    

فيما أشارت الشقيقة الكبرى للشاب، إلى أن شقيقها تواصل معها مؤخراً وكان يجهش بالبكاء ويطلب إنقاذه من الظلم الذي حل به، قبل أن تُرسل السائق له لإحضاره لكن شقيقها لم يرد على اتصالاتها.   

وكان مركز بلاغات العنف الأسري قد تفاعل مع مقطع فيديو متداول للشاب يستنجد فيه من معاملة والده السيئة له، مبيناً أنه وجه الواقعة إلى الجھات ذات الاختصاص. 

والد الشاب “متعب” يرد على اتهامه بسوء معاملته وحرمانه من التعليم.. ووالدته وشقيقته تُعلقان

أخبار محلية
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