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أخبار المناطق > ابنة مواطنة متوفاة تتهم مستشفى بالقنفذة بعدم استقبال جـثمانها.. و”الصحة” تعلق
04/04/2021   6:58 ص

ابنة مواطنة متوفاة تتهم مستشفى بالقنفذة بعدم استقبال جـثمانها.. و”الصحة” تعلق

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ناشدت أسرة مواطنة توفيت بمنزلها، الجهات المُختصة التحقيق في واقعة رفض مستشفى القنفذة العام استقبالها في ثلاجة الموتى، فيما علقت مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة على الواقعة.   

وأوضحت ابنة المواطنة المتوفاة، أنهم تواصلوا هاتفياً مع المستشفى لإرسال سيارة إسعاف لهم لنقل والدتها التي توفيت في المنزل لإصدار شهادة الوفاة، لكن المستشفى رفض.   

وبيّنت وفقاً لـ”عكاظ”، أنهم اضطروا لنقل جـثمانها بسيارة خاصة، قبل أن يتفاجأوا برفض المستشفى استقبالها بحجة عدم توافر موقع شاغر في ثلاجة الموتى، ليبقى جـثمانها قرابة الثلاث ساعات داخل السيارة.   

من جانبه، علق المتحدث باسم صحة القنفذة إبراهيم المتحمي على الواقعة، واعداً بمتابعتها للوقوف على ملابساتها.  

ابنة مواطنة متوفاة تتهم مستشفى بالقنفذة بعدم استقبال جـثمانها.. و”الصحة” تعلق

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