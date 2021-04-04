أعلنت وزارة العدل، إتاحة الاطلاع على جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الإفلاس، إضافة إلى نشر جميع الأحكام التجارية، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأوضحت أن تلك الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية بما يبرز الأدوات التشريعية والإجرائية للمحاكم، ونشر التطبيقات لأحكام القضاء التجاري.
وتسعى الوزارة من هذه الخطوة لرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، وإظهار جودة مخرجات المحاكم.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، قد وجّه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية وجميع أحكام قضايا الإفلاس.
وفق “أخبار 24”.