انطلقت صباح اليوم (الأحد) منافسات اليوم الختامي من سباق “إكستريم إي العلا” بإقامة جولتي نصف نهائي البطولة التي تنظمها وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمشاركة 18 متسابقاً يمثلون 9 فرق عالمية.
وتأهل من نصف النهائي الأول فريق روزبيرغ ريسينج، وفريق إكس 44، فيما تأهل فريق إنديرتي يونايتد من نصف النهائي الثاني “السباق المجنون”، وستخوض الفرق الثلاثة المتأهلة منافسات السباق النهائي الذي سينطلق في وقت لاحق اليوم، يعقبه مراسم تتويج الفرق الفائزة.
يذكر أن السباق انطلق صباح أمس (السبت)، وهو أول سباق من سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين.
Scenes we like to see! #ExtremeE #DesertXPrix pic.twitter.com/YaKMGcdOuH
— Extreme E (@ExtremeELive) April 4, 2021
وفق “أخبار 24”.