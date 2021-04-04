تمكن مجموعة من الشبان بمنطقة حائل من إنقاذ جروين سقطا بحفريات للصرف الصحي.
وأوضح أحد الشبان لـ “أخبار 24” ويدعى عايش الشمري، أن أحد أصدقائه اعتاد رؤية الكلبة تجلس مع جرويها بمكان قريب، إلا أنه هذه المرة لاحظ جلوسها وحيدة قرب الحفريات، ما دفعه للشك حول مصير الجروين.
وأضاف أن صديقه طلب منهم المساعدة في انتشال الجروين، حيث تبين سقوط أحدهما في حفريات والآخر سقط في فتحة مكشوفة للصرف الصحي.
ووثق الشاب الشمري تفاصيل عملية انتشال الجروين وإعادتهما إلى أمهما عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في “تيك توك” حصد آلاف المشاهدات، فيما عبر متداولو المقطع عن سعادتهم بمبادرة الشبان بإنقاذ الجراء ووصفوها بالفعل الإنساني النبيل.
وفق “أخبار 24”.