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أخبار محلية > “الحصيني”: أجواء باردة نسبياً على معظم أنحاء المملكة ما عدا هذه المناطق
04/04/2021   2:18 م

“الحصيني”: أجواء باردة نسبياً على معظم أنحاء المملكة ما عدا هذه المناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، انخفاضا واضحا في درجات الحرارة بأجواء المملكة، وأجواء باردة نسبياًّ على معظم المناطق فيما عدا مكة والمدينة وجازان وساحل الشرقية والتي تشهد أجواء معتدلة.

وأوضح الحصيني أن الرياض سجلت فجر اليوم (الأحد) 16 درجة مئوية، لافتا إلى أن أجزاء من وسط وشرق المملكة ستشهد سماء غائمة جزئيا.

وأشار إلى أن الغبار من خفيف إلى متوسط سيصل إلى نجران وشرق عسير والباحة صباح اليوم، متوقعا أن تكون الأجواء من باردة إلى باردة نسبياً فجر الإثنين والثلاثاء، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال نهاراً على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والمرتفعات. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الكتلة الباردة ستشهد انزياحا نسبياً تدريجياً عن أجواء المملكة، بداية من الأربعاء، كذلك يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق، متوقعا أن تظهر اليوم الأحد بعض السحب على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان بعضها ممطر.

“الحصيني”: أجواء باردة نسبياً على معظم أنحاء المملكة ما عدا هذه المناطق

أخبار محلية
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