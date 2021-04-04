بحضور 300 ألف زائر.. اختتام احتفالية نور الرياض

اختتمت أمس (السبت)، فعاليات احتفالية “نور الرياض” التي استمرت على مدى 17 يومًا تحت شعار “تجمعنا سماء واحدة”.
وكانت الاحتفالية قد تضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية في مواقع متعددة بالرياض، شارك في تنفيذها 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الواقعية والافتراضية، استمتع بها أكثر من 300 ألف شخص من الزوّار، كما قدّم الاحتفال فرصة لأكثر من 200 متطوّع ومتطوّعة.
ويواصل معرض “نور على نور” استقبال زواره في مركز الملك عبدالله المالي، إضافة إلى استمرار ورش العمل والحوارات التي يقدّمها نخبة من الفنانين والخبراء في المجال الفني؛ حتى 12 يونيو المقبل.
يذكر أن احتفالية نور الرياض، تُعدّ أولى برامج مشروع الرياض آرت ويهدف المشروع إلى وضع أكثر من 1000 عمل فني في أرجاء المدينة خلال السنوات المقبلة ويقام على هامشه احتفالية سنوية واحدة وملتقىً دولي للنحت، وتأتي هذه الاحتفالية كلبنة أساسية لجهود المملكة الرامية لجعل مدينة الرياض إحدى أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش.
نختتم معكم في هذه اللحظة أولى نسخ احتفال #نور_الرياض السنوي 🔚
احتفال أضاء لنا سماء مدينتنا بمواقع مختلفة 🌟
نراكم في نسختنا الثانية بفن وإبداع متجدد 👋 pic.twitter.com/kGlqVCF6jt
— نور الرياض (@NoorRiyadhFest) April 3, 2021
وفق “أخبار 24”.