أخبار سارة في تدريبات الشباب قبل مواجهة الباطن في الدوري

تلقت جماهير نادي الشباب، بشرى سارة، قبل مواجهة فريقه المقبلة أمام الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأت الحصة التدريبية في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، واستهلت بتمارين إحماء وتسخين ولياقية وتقوية عضلات مكثفة بقيادة المدرب سلطان القنوي.
وقسم المدير الفني الفريق لعدة مجموعات طبقت فيها جمل فنية، وطبق اللاعبون جملاً تكتيكية من خلال تقسيمة أقيمت على منتصف الملعب.
وشارك الثلاثي زيد البواردي وناصر العمران وحسان تمبكتي في التدريبات الجماعية، بعد فراغهم من مهمتهم الوطنية، وكذلك شهدت التدريبات انضمام نواف العابد بعد انتهاء برنامجه التأهيلي. وفق “أخبار 24”.
وواصل اللاعب أحمد شراحيلي برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، بينما بدأ اللاعب تركي العمار برنامجه العلاجي بعد تعرضه لكدمة في الصدر أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني الأولمبي.
ويخوض الشباب مواجهاته المقبلة ضد فريق الباطن يوم السبت 10 أبريل، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.