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اخبار رياضية > بالفيديو.. جمال عارف يتوقع نتيجة “كلاسيكو المملكة” بين الاتحاد والهلال
04/04/2021   2:24 م

بالفيديو.. جمال عارف يتوقع نتيجة “كلاسيكو المملكة” بين الاتحاد والهلال

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كشف الإعلامي الرياضي، جمال عارف، توقعاته لمباراة كلاسيكو المملكة، بين فريق الهلال أمام نظيره الاتحاد، ضمن الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

وقال “عارف” في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أتوقع أن فريق الاتحاد لن يخسر أمام الهلال”، موضحًا أن المباراة قد تنتهي بتعادل الاتحاد أو فوزه لأن الفريق لديه رغبة قوية في تقديم شيء أمام الهلال”.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما الاتحاد يوجد في المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة بعد مرور 24 جولة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. جمال عارف يتوقع نتيجة “كلاسيكو المملكة” بين الاتحاد والهلال

اخبار رياضية
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