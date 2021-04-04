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اخبار رياضية > الهلال يكشف آخر تطورات إصابة سالم الدوسري قبل موقعة الاتحاد
04/04/2021   2:25 م

الهلال يكشف آخر تطورات إصابة سالم الدوسري قبل موقعة الاتحاد

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كشف نادي الهلال، آخر تطورات إصابة نجم الفريق سالم الدوسري، قبل مباراة كلاسيكو المملكة ضد الاتحاد في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن نادي الهلال، أن سالم الدوسري، سيخضع لمزيد من الفحوص الطبية على موضع إصابته يوم غدٍ الأحد، وذلك لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن سالم الدوسري سيغيب لمدة تتراوح ما بين أسبوعين و3 أسابيع نتيجة تعرضه للإصابة في مفصل القدم خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأسبوع الماضي. وفق “أخبار 24”.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما الاتحاد يوجد في المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة بعد مرور 24 جولة.

الهلال يكشف آخر تطورات إصابة سالم الدوسري قبل موقعة الاتحاد

اخبار رياضية
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